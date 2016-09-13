美女主播走上街頭！放送「羋月餅」樂翻民眾

華視主播房業涵、宋燕旻街頭放送「羋月餅」。（華視）

華視主播房業涵、宋燕旻街頭放送「羋月餅」。（華視）

中秋佳節即將來臨，華視主播房業涵、宋燕旻代表華視上街祝福觀眾中秋節快樂，華視特製上百份好禮與觀眾分享，參加活動即可獲得美女主播親手獻上的台灣創意米食－「羋月餅」。因強颱莫蘭蒂來襲，為顧及粉絲安全，活動提前一天舉辦，現場仍聚集眾多粉絲，更有人特地搭車北上，有吃又有拿，民眾熱情大喊：「賺到了」，主播房業涵與宋燕旻在艷陽下，熱情與路人互動，興奮地說：「沒下雨真的很幸運！」。

《羋月傳》魅力狂潮夯，身為羋月知識達人的房業涵、宋燕旻也是劇迷，兩人不僅之前在華視「羋粉大檢定」名列前茅，劇情問答考不倒她們，連《羋月傳》的歷史背景也略有研究，房業涵笑稱：「簡直中了羋月毒」，兩人開心拿著「朕有喜了」、「你是我的黑馬駒子」等經典台詞拍照板，搞笑模仿起劇中橋段，俏皮又可愛的即興演出，展現不同於主播台上嚴肅專業的另一面。

談到一年一度的中秋佳節，房業涵喜歡跟家人聚在一起：「我覺得不一定非要烤肉，能夠跟親友團聚就是幸福」。近來熱衷鑽研廚藝的宋燕旻，準備自製料理給家人品嘗，讓他們嚐到最健康自然的料理，朝賢妻路線邁進，雖然兩人平日工作繁忙，較少能夠跟家人團圓，這次上街發送羋月餅，祝福民眾「月圓人團員」佳節愉快，也貼心提醒粉絲：「隨時注意颱風動態，出入平安」。

(中時)