移民署前進金大校園 友善服務境外新鮮人
迎接來金門就學的新鮮人，移民署金門縣服務站前進金門大學，向該校105學年度外籍及陸港澳新生說明居停留法令，並辦理收件服務等相關作業，希望他們在新環境裡，可以安心求學。
這項針對40餘位陸港澳及馬來西亞、印尼、阿根廷等新生的說明活動，包括居停留案件之申請、入出國應注意事項、返回大陸地區加簽出入境手續、證件識別及換證注意事項，並在會後辦理收件服務，讓新生們免於人生地不熟及往返奔波之苦，貼心的服務讓陪伴參加的家長放心許多。
該服務站指出，移民署的行動服務前進校園宣導，希望藉此避免新生們因不熟悉我國法令而觸法，並結合校方統籌受理申辦證件及代為領件，提供求學期間聯繫窗口服務，將申辦作業化為「一條龍」的服務，有效簡化辦證流程，提升政府行政效能。
(中時)
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