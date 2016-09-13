印度13個月大男嬰 被盜走又轉賣兩次

13個月大、在印度北方省誕生的男嬰亞希（Yash），人生才剛開始卻頗為波折，被人從父母處偷了出來，還被轉賣兩次，終於被警方在新德里找回。

北方省加茲阿巴德（Ghaziabad）一對父母，10日晚間慌張向警方報案，指他們13個月大的男嬰亞希失蹤了。

男嬰的父親薩欽（Sachin）向警方報案時指出，他10日外出，他的妻子帶著5歲大的大兒子到馬路對面的鄰居卡魯（Kallu）家打水，大門敞開，只留下13 個月大的男嬰亞希，妻子返家後，亞希就不在搖籃中了。

「印度時報」（The Times of India）報導，薩欽懷疑，和卡魯同住的22歲姻親桑尼爾（Sunil）平常非常注意他們家的作息與動態，可能是桑尼爾把亞希抱走。

經警方調查，桑尼爾趁大人不在家，在堂兄拉胡爾（Rahul）的幫助下偷偷抱走亞希，拉胡爾打電話找開計程車的朋友錢德佛（Chandvir），錢德佛帶著妻子普南（Poonam）一起過來，4人搭車離開犯案地。

之後，桑尼爾和拉胡爾中途下車，由錢德佛夫婦抱著男嬰，在10日晚間到東德里派特帕甘吉區（Patparganj），以7萬盧比（約新台幣3萬5000元）賣給女醫生薇吉（Anita Vij）。

薇吉又以30萬盧比（約新台幣15萬元），把男嬰賣給在新德里開麵包店、不孕的耆那教夫婦。

警方11日上午先循線逮捕了拉胡爾，接著根據供述循線逮捕錢德佛夫婦，再於當晚逮捕女醫生薇吉，經薇吉帶領下，昨天在耆那教夫婦家中順利找回男嬰。1050913

(中央社)