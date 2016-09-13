陸調查：90後重興趣 氣氛不對寧辭職

大陸職場新鮮人的「閃辭」現象，近年越來越頻繁。大陸人力資源業者調查發現，1990年後出生的年輕族群職場選擇較注重個人興趣。也有職場新鮮人表示，若職場「氣氛不對」寧可立刻辭職。

中國青年報引述麥可思研究院今年發布的數據指出，大陸2011年的大學畢業生畢業3年內平均雇主數為2個，8%的畢業生有4個及以上雇主，38%的人畢業3年內僅為1個雇主工作過，不到40%的人能在1個工作待2年依舊「痴心不改」。

此外，大陸人力資源業者智聯招聘今年首次發布的「90後職場肖像」報告則指出，90後（1990年後出生的族群）對就職單位的選擇，個人興趣高高凌駕於發展空間和薪資水平，在他們眼中，「金飯碗」並沒什麼了不起。

今年碩士畢業的張揚，原先任職於一家跨國企業，不但薪資高而且常能出國考察，工作條件令人稱羨，但卻在一個月前辭職。他表示，每天上班的工作內容完全一樣太可怕了，如果繼續在這裡待下去，可以預見退休前和現在「別無兩樣」，「只不過我老了」。

報導引述另一名1992年出生的職場新鮮人張斌，去年大學畢業到現在1年多，已經換了3份工作。張斌認為，自己離職最重要的原因不是對薪資待遇不滿意，而是覺得公司氛圍不好，或者是和同事相處不融洽。

他表示，工資多少無所謂，只要能養活自己就行了。但是每天花費最多時間的事情是上班，要是幹得不開心，那就太委屈自己了。

報導引述貴州甕福集團人力資源部經理李可認為，現在很大部分的90後，家中經濟條件較好，沒有生活壓力，做事情喜歡我行我素，工作時要看心情，沒有太強的職場意識。

他分析，90後頻繁跳槽顯示，60後、70後（1960、1970年後出生）較注重團隊精神，但90後更注重個人發展需求、內心感受，而且更講求自我價值的實現。1050913

(中央社)