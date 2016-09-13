克什米爾開齋節首次宵禁 2示威者死亡
印度因開齋節今天放假一天，但印度政府卻從獨立以來，首次於開齋節在已暴動示威兩個多月的克什米爾實施宵禁，今天更發生局部衝突，有兩名示威者死亡。
根據新德里電視台（NDTV）報導，在穆斯林重要節日開齋節的上午，包括印度查摩暨克什米爾省班迪波拉縣（Bandipora）、南部的蘇平縣（Shopian）和首府斯利那加（Srinagar）發生新一波示威，印度安全部隊向示威者發射催淚彈，並以霰彈槍向示威民眾開槍。
一名示威者在班迪波拉縣遭安全部隊射殺，另一名示威者則在蘇平縣喪生，至少有20、30人受傷。
這場從7月以來的抗暴示威運動，已經在印控克什米爾地區造成6000多人受傷，81人死亡。
由於實施宵禁，克什米爾知名的哈茲拉巴（Hazratbal）清真寺今天沒有舉行開齋節祈禱儀式，這是哈茲拉巴清真寺首次沒有在開齋節舉行祈禱儀式，因為克什米爾人被印度軍方要求在自己住家附近的清真寺祈禱即可。
此外，因慶祝開齋節應該熱熱鬧鬧的克什米爾街道和市場，今天也顯得非常冷清，許多麵包店和甜點店都關門，等著客人在開齋節上門購買羊肉祭祀的牧羊人也生意冷清，幾乎沒有顧客上門。
今年7月，頗受年輕人愛戴的真主穆斯林游擊隊（Hizbul Mujahideen）指揮官瓦尼（Burhan Wani）遭印度安全部隊槍殺，引爆克什米爾人長期累積的不滿，克什米爾各地都出現示威和暴動趁機宣洩，印度政府軟硬兼施，但迄今沒有平息。1050913
(中央社)
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