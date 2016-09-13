颱風將至 海軍陸戰隊完成救援部署

我要評比

海軍陸戰隊已完扇風災救援部署。（李義翻攝）

陸戰隊在全台8個區完成救援布署進駐兵力。（李義翻攝）

「莫蘭蒂」颱風來襲，海軍陸戰隊指揮部秉「超前部署、預置兵力、隨時防救」原則，於全台8個地區完成AAV7兩棲突擊車14輛及高雄市偏遠山區兵力進駐，並通令各級部隊完成準備，待命執行緊急救援、救護等任務派遣。

陸戰隊指揮部強調，為即時因應各地區可能之災情 ，所屬各單位除加強防颱準備外，也完成兵力以及機具編組準備，隨時保持機動狀態。

指揮部強調，與各地方政府均保持密切通聯，若第一時間接獲災情通報，會立即協助地方政府救災任務，以保護人民安全。

(中時)