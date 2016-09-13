球員票選經典賽教頭？ 林智勝認同

義大犀牛球員、球員工會理事長胡金龍。中央社記者江佩凌攝 105年9月7日

2017世界棒球經典賽中華隊總教練人選遲遲還難產，現任中職球員工會理事長的義大犀牛球員胡金龍12日提議，應該可以開放球員以投票方式決定總教練，對於這建議，中信兄弟「大師兄」林智勝也附議。

胡金龍12日參與「國會沙龍」振興棒球座談會時，提出中華隊總教練應開放球員直選，引發一番討論，13日他再解釋，自己只是提出一個想法，中華隊教頭並非是要百分之百由球員決定，但球員票選結果可以占有一定比例。

由球員來決定總教練的方式，林智勝也表達認同，「經典賽是短期比賽，能不能把球員的心團結起來，這很重要，最後不管是高層選或是球員選，就是希望能找出最好的教練團來帶領球隊。」

如果要採用這樣的做法，屆時哪些球員有資格票選教練？兩人也都還未有明確想法，胡金龍提到，球員工會有所有會員的名單，由全部中職球員來選，或是各隊的28人名單有投票權都是選項，可以再討論，林智勝則提出：「或許可以由打過中華隊的4、50名球員來選選看。」

(中時電子報)