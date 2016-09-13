颱風到 7省道預警封閉

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強烈颱風莫蘭蒂將侵台，交通部公路總局今晚到明天，陸續預警封閉7條省道。

預警封閉的道路及時間如下：一、台20線南橫公路向陽至霧鹿路段，13日晚間6時。二、台23線豐南至花東縣界路段，13日晚間10時。三、台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，13日晚間11時。

四、台9線南迴公路新路至香蘭路段，14日0時。五、台20線南橫公路勤和至復興路段，14日10時。六、台29線那瑪夏至五里埔路段，預計14日10時。七、台24線伊拉至神山路段，14日10時。

公路總局提醒用路人，根據氣象局預報，今夜風雨逐漸增強，颱風警報期間避免行駛山區公路。1050913

(中央社)