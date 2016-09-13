高雄市14日停止上班停止上課

我要評比

(中央社記者王淑芬高雄13日電)高市府今天指出，依據中央氣象局莫蘭蒂颱風風雨預測資料，高雄市9月14日已達停止上班及停止上課標準，高雄市9月14日(零時起、全天)停止上班、停止上課。1050913

(中央社)