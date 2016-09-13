幫室友搬幾趟行李 陸瘦高男竟然肺炸了
中國大陸一名瘦瘦高高的大一男新生日前幫同學搬行李，突然出現喘不上氣的症狀。送醫檢查後發現是自發性氣胸，也就是「肺炸了」。這名新生手術後已轉危為安。
大陸楚天都市報今天報導，這名18歲的大一新生，身高188公分，但體重僅55公斤。他昨天熱心他幫室友搬行李，上下幾趟樓梯後，突然臉色變得蒼白，還出現喘不上氣的症狀，休息十幾分鐘依然沒有好轉。
室友立即與老師聯繫，將這名大一新生送武漢市武昌醫院就診。醫生檢查後發現是自發性氣胸。
這名瘦高男的肺大泡破裂，導致吸進肺裡的空氣跑進胸膜腔，正是這些氣體壓迫到肺部，出現呼吸困難。說通俗點，就是「肺炸了」。
醫生說，因這名男生的肺部已被壓縮80%，有些嚴重，經微創手術將肺部的氣體引流出來，目前情況良好，已轉危為安。
醫生提醒，每年開學軍訓期間都會有學生出現氣胸。氣胸特別偏愛瘦高型男生，因瘦高男多為扁平胸廓，一旦突然劇烈運動或是突然改變體位，易使得肺泡內壓驟增高，導致肺泡破裂。
醫生建議，瘦高男平日多加強體能，加強攝取營養，避免突然地劇烈運動，一旦出現喘不上氣來等不適症狀，必須立刻就醫。1050913
(中央社)
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