錯開罰單浪費公帑700萬 公路總局遭糾正

監察院今天表示，公路總局錯開機車汽燃費罰單29.1萬件，總計須耗費公帑新台幣703.5萬元，監察院交通及採購委員會於今天通過糾正公路總局。

監察院今天表示，交通部公路總局於今年3月間，針對汽燃費經催繳仍逾期未繳機車車主一共寄發118.9萬件違反公路事件法處分書（俗稱罰單），然而交通部訴願審議委員會早在民國104年10月即已認定處分書中僅列示101年累期欠費者因未依公路法規定辦理2次通知，原處分應予撤銷，惟公路總局於本次寄發處分書作業時未予注意，以致其中15.3萬件有程序瑕疵101年期處分書於寄出後，隨即又予撤銷。

為瞭解本案肇因及處理情形，釐清主管機關有無善盡職責，監察委員楊美鈴調查發現，公路總局105年3月間寄發烏龍罰單，原初估約有15.3萬件，經深入查究，處分書除以寄發方式通知機車車主繳納罰鍰，尚有部分101年期機車汽燃費處分書係臨櫃裁決時開立，數量約有13.8萬件，因亦未依公路法規定辦理2次通知，故須一併辦理退費，兩者合計高達29.1萬件，相關撤銷及退費作業所須金額經監察院重新估算，總計耗費公帑約703.5萬元。

楊美鈴表示，公路總局作業疏失除導致公帑無謂浪費外，亦影響政府執法形象，顯有違失。

楊美鈴指出，公路總局於104年10月及12月，即已兩度接獲交通部訴願審議委員會所作101年期機車汽燃費處分書應予撤銷的訴願決定，卻未能及時積極補正程序瑕疵，僅轉知各區監理所參照辦理，而後續辦理處分書的相關擷檔、檢核等作業，也未切實追蹤列管，多處管控環節接連失靈，導致本次誤開101年期處分書情事發生。公路總局雖已對本案承辦科長究責，但仍應針對制度面深切檢討改進，避免類似情況再次發生。

監察院表示，公路總局為因應機車汽燃費件數多、金額小特性，車主名下如有不同期別之多筆欠費，均將該多筆欠費合併於同一張催繳通知書辦理催繳，並進而只裁處一罰鍰。而罰鍰科處，本應就不同期別之不同筆欠費論究，不同期別之多筆欠款本屬數個行為，依行政罰法第25條規定，自應按期論斷分別處以罰鍰。

監察院說，雖然公路總局事後補充解釋，是依行政罰法第18、19條予以酌減罰鍰，但該局作法並未切實審視欠費期數、欠費輛數及金額多寡，導致情節輕重不同案件卻處以同一罰鍰，實屬便宜行事，與行政罰法意旨難謂相符，且有失裁量公平原則，相關缺失於糾正案文中指摘甚詳，要求公路總局切實檢討。

此外，調查報告亦指出公路總局針對本次誤開101年期處分書事件，於105年3月底起陸續通知機車車主辦理退費作業，但截至8月18日止，雖已歷經近5個月，卻仍有約1萬3000件遲未完成退費，金額約728萬餘元，因此要求該局應妥為規劃後續因應作為，避免影響車主權益；而機車汽燃費新制自102年施行迄今，仍有部分民眾未清楚徵收方式改變，或於接獲機車汽燃費相關繳費通知時，誤認為詐騙手法，故一併提出相關調查意見，請公路總局持續精進相關宣導措施。1050913

(中央社)