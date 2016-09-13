陳光復：在意的是澎湖競爭力仍列前茅
2016「縣市大調查」施政滿意度出爐，澎湖縣長陳光復在全國22縣市長排名第9名，比上年度稍為略遜，陳光復認為，個人的部分較不在意，在意的是澎湖的總體競爭力，仍名列前茅。
根據天下雜調查統計，陳光復滿意度分數為63.08，排名全國第9，在城市競爭力方面，澎湖在非6都組中，競爭力總排行為第4名，其中，在幸福城市大調查的五個面向中，不管是經濟力、環境力、施政力、文教力及社福力，澎湖縣也都位居前半段，環境力第3、施政力、社福力為第4、經濟力第9、文教力第11。
陳光復對於個人成績排名，與上年度相較些微下滑，但仍能維持在全國縣市長前段班，非常不容易。
至於，縣市競爭力總排名在非6都組中，維持第4名的佳績，陳光復表示，雖然五力的整體分數仍能維持在水準之上，感謝民眾對縣府施政的肯定與支持，但仍會以此成績做為參考，並要求有關局處進行檢討，讓施政更貼近民意、更臻完善。1050913
(中央社)
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