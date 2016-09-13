反五輕到接董座 陳金德：神明有安排

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中油新任董事長陳金德（右）13日率員前往高雄後勁聖雲宮參拜，並拜會當地居民，陳金德說，30年前反五輕的他，如今卻要執行五輕關廠，冥冥之中神明自有安排。中央社記者程啟峰高雄攝 105年9月13日

中油新任董事長陳金德今天率一級主管及工會幹部前往高雄後勁聖雲宮參拜，並拜會當地居民，陳金德說，30年前反五輕的他，如今卻要執行五輕關廠，冥冥之中神明自有安排。

中油總經理陳綠蔚等一級中油主管悉數到齊陪同陳金德大陣仗前往後勁聖雲宮，與廟產管理委員會主委黃奕凱及高雄市議員黃石龍等人向保生大帝上香，祈求神明護祐居民及中油。雙方會後並闢室會談。

會中，黃奕凱及石龍等人雖然一致砲轟中油，但也對陳金德懷有期許，為雙方未來進一步溝通預留後路。

黃奕凱要求先淨空五輕再來會談，不要再「烏龍繞桌」，希望中油依照時程拆遷高廠及油槽，也希望陳金德能慎重改革中油的官僚氣息。

陳金德強調此行是來探望老朋友，五輕設備將配合南向政策輸出，也會在中央、地方的共識下，尋求後勁繁榮發展之計。

對中油造成地方困擾，陳金德表達歉意，他說，此行沒有目的，也不希望為難居民，只是帶著誠意，前來謝謝大家對中油的諒解。

陳金德表示，他在台大讀書期間就參加環保聯盟，投入地方反五輕運動，也認識後勁許多老朋友。「歷史充滿驚奇」，30年前反五輕，30年後卻要執行五輕關廠，冥冥之中神明自有安排。

他允諾，中油會遵守承諾關掉高雄煉油廠，配合政府南向政策尋求他國合作機會，將五輕設備輸出，也希望能在中央、地方政府及民意間尋求交集，在地方乾淨的前題下，為後勁地區的繁榮發展尋求新契機。1050913

(中央社)