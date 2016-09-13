陸男狂做伏地挺身 倒地昏迷恐成植物人

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一名37歲大陸男子患有遺傳性高血壓，日前在社區廣場上與一名20歲男子比賽伏地挺身，不到3分鐘，就做了100多個，突然倒地昏迷，送醫急救被診斷為腦幹出血，至今未清醒，恐成植物人。

中國大陸楚天都市報今天報導，家住武昌的陳先生今年37歲，患有遺傳性高血壓。但平時非常注意運動，每天晚上都在社區裡散步，血壓一直控制得很好。

陳先生日前在社區內快走，見社區廣場空地上有一名20多歲小夥子在做伏地挺身，引許多居民圍觀。陳先生心頭一癢，主動到小夥子身邊，與他比賽伏地挺身。

兩人並排比賽，不到3分鐘，陳先生做了100多個，突然失去力氣，重重摔在地上，任憑圍觀民眾呼喊推拿都沒有反應。

熱心居民緊急叫來救護車，陳先生送醫後被診斷為腦幹出血，出血量達5毫升。他迅速被送進加護病房搶救，但至今昏迷3天仍未醒來。醫師研判他很有可能成為植物人。

醫師說，高血壓患者進行適當有氧運動，對降低高血壓確有幫助，但絕不能進行劇烈運動，特別是做伏地挺身，需閉氣用力，容易造成血壓短時間內急劇升高。

醫師說，對於患有高血壓或心臟疾病的人來說，盲目進行伏地挺身，很可能導致腦幹出血、心絞痛、心律失常等致命疾病。

此外，醫師也說，腦幹是人體生命中樞的重要部位，即使出血量只有3毫升，致死率都能達到70%。

近年大陸腦幹出血患者呈年輕化趨勢。醫師建議，有高血壓病史的民眾切勿進行劇烈運動，也要避免過度勞累、情緒波動及抽煙酗酒，並定期測量血壓。1050913

(中央社)