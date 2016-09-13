莎拉波娃禁賽上訴 10月初會有結果

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體育仲裁法庭（CAS）今天表示，俄羅斯網球女將莎拉波娃（Maria Sharapova）對禁賽2年所提的上訴，他們會在10月第1週宣布裁定結果。

法新社報導，29歲的莎拉波娃今年3月爆出她於1月的澳洲網球公開賽接受藥檢呈陽性反應，聲譽因而遭嚴重打擊。

體育仲裁法庭於洛桑總部發出的聲明中說：「體育仲裁法庭將於10月第1週，宣布關於莎拉波娃與國際網球總會（ITF）之間仲裁案的結果。」

5度大滿貫賽冠軍、長年住在美國的莎拉波娃，在藥檢未過後遭禁賽2年，並回溯至1月26日起算。

她事後公開承認服用相關藥物長達10年，以治療心臟與缺鎂等問題。1050913

(中央社)