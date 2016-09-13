弘光科大「混血」原民陳郡蓉 酷似張紹涵

我要評比

泰雅族、布農族「混血」的護理系大四生陳郡蓉與歌手張韶涵神韻十分相似。（陳淑娥翻攝）

陳郡蓉（前排右二）希望藉由國際演出讓世界各國觀眾、舞者認識台灣原住民舞蹈的力與美。（圖由台灣原舞曲文化藝術團提供）

弘光科大「混血」原住民陳郡蓉，由於五官深邃酷似歌手「張韶涵」，參加「2016捷克Liptal國際藝術節」演出，為籌旅費報名「桃園市復興區水蜜桃公主」競拔，勇奪第2名拿到5萬元獎金，並延後實習得以順利成行圓夢，她說：「機會難得，不去歐洲比不去實習更可惜！」

運動休閒系畢業生王俊翔、營養系畢業生孔乃馨及護理系大四生陳郡蓉，因為參加原民推廣社，進而接觸台灣原舞曲文化藝術團成為團員，藝術團受邀參加「2016捷克Liptal國際藝術節」，與16國團隊表演各國特色舞蹈，台灣代表隊被安排在開幕、壓軸演出，表演阿美族、泰雅族及鄒族舞曲三首原民曲目。

「出國表演是自己的選擇，不能跟父母伸手要錢！」陳郡蓉表示，打工1個多月很難賺到機票費用4萬5000元，得知水蜜桃公主選拔獎金豐厚，決定報名參加。

「為了站上國際舞台演出，我一定要得名！」舞蹈實力一級棒陳郡蓉說，憑著這個信念，賽前勤練機智問答、台步走秀，加分題「熱舞」項目更是費盡心思練習準備，終於奪得第2名獎金5萬元，正好湊足赴歐洲演出旅費。

「努力培育原民舞蹈菁英是我們一直努力的方向」原住民族學生資源中心老師許仁慈表示，弘光科大向來非常重視原民文化，「2016捷克Liptal國際藝術節」表演之旅學校頒發「菁英獎學金」1萬元鼓勵陳郡蓉，並期盼未來能培養更多原民學生走向國際，展現獨特的族群文化。

(中時)