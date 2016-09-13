最強女團勾回憶 明道落淚：好想再和183club一起演出！

明道邀請韓國男子天團2PM的成員Nichkhun，參與《最強女團》最終回。（明道工作室）

《最強女團》終於選出6位選手組成D-SIX。（明道工作室）

由明道擔任節目總指揮官的大陸選秀節目《最強女團》，11日晚間進入最後高潮，經歷4個月的訓練，終於精挑細選出6位選手組成D-SIX，為節目暫時劃下完美句點，明道也特別邀請韓國男子天團2PM的成員Nichkhun，一同與他見證這讓人感動的一刻。

節目最終舞台上，選手們跳起加速版本的主題曲開場舞，先把明道逗得哈哈大笑，但後來明道卻開始感性落淚，他解釋：「我當年和183club的成員也做過類似的事情，會有一支你無論是閉著眼、喝醉酒，甚至是頭痛感冒、發高燒的情況下都還會跳的舞，現在很懷念當初和大家在一起的日子，希望還有機會和我的成員們一起再跳一支舞或一次表演⋯⋯」

日前傳出師兄5566有望在金鐘獎合體的消息後，183club的鐵粉就留言塞爆，希望也能看到183club合體，挑起明道對當年一起並肩演出的回憶，加上這次最強女團的賣力演出，勾出了明道男兒淚、也勾出183club合體的希望！

雖然最強女團暫告一段落，但明道仍將持續有作品推出，他將搭檔張靜初、秦嵐等一線女星主演都會愛情喜劇《咱們相愛吧》，下半年將在湖南衛視播出，明道將再現正面溫暖的暖男魅力，讓期待他戲劇作品的粉絲們不再望眼欲穿。

(中時)