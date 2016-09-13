不向命運低頭 口足畫家周玉茹寄情畫中
曾想放棄生命的口足畫家周玉茹，在父親的悉心照顧下重燃生存意志，2年前開始習畫，將自己20年來不向命運與病痛妥協的意念，全部寄情於畫中，其中一幅「阿爸心目中的玉茹」更是感念父親的愛，16幅作品即起在童綜合醫院展出，希望能將心靈的感受傳達給病患及家屬。
20年前年僅24歲的周玉茹，因一場車禍致頸椎受傷，脖子以下全癱瘓，終身無法自理，躺在床上靠呼吸器維持生命，起初曾絕望的想放棄自己，但看到父親因照顧自己，僅僅一個月蒼老許多，父親的愛讓她重新認識生命並燃起生存的意志。
周玉茹後來考取建築繪圖等相關證照，卻因氣喘與暈眩發作導致身體無法自主，轉而投入學習油畫，她說:「以口咬著畫筆作畫常常嘴酸且臉部僵硬，但能藉由作品傳達內心的感受，是創作最大的動力。」
周玉茹在醫院看到許多患者與家屬，因經歷病痛折磨而難受，她感同身受希望用生命影響生命，在童綜合醫院地下一樓轉角藝術，展出「愛的旅程－因為愛生命如此繽紛亮麗」畫作16幅，希望將自己不向命運與病痛妥協的意念，傳達給有需要的民眾。
(中時)
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