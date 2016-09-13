中央社爭議延燒 陳國祥：要向不實指控作戰

台灣媒體幾乎成為全民唾棄的對象！為此，中央社董事長陳國祥將從業近40年的所見所聞撰寫成書，13日發表新作《媒體，寶物與怪獸？》，同時也針對近日新政府逼退，以及綠營立委提出「小金庫」的指控，陳國祥回應：「我不但要堅守岡位，並要向一切不實的指控作戰。」

面對13日綠營立委指控「小金庫」一事，陳國祥回應，「社內同仁皆依據董事會通國的決議執行業務，是合法，是正當的，且每一筆帳都是合法的，絕對沒有流入任何私人的口袋。」陳國祥並強調，「對於立法委員的指控，我們將在政府各部門調查清楚，還我們公道之後，向他們提出名譽毀損的告訴。」

文化部隨即回應，對於外界質疑中央社高層要求記者配合業務行銷，混淆廣告與新聞之分際，以及帳目不清等情事，恐有違中央社做為國家通訊社的職責。

文化部則表示，對於外界質疑中央社高層要求記者配合業務行銷，混淆廣告與新聞之分際及帳目不清等情事，恐有違中央社作為國家通訊社的職責。

據了解，文化部已邀集部內相關單位組成專案小組進行資料調閱，亦委託專業會計師就帳目不清及流向等財務問題進行專業調查。

(旺報)