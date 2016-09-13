中央社爭議延燒 陳國祥：要向不實指控作戰
台灣媒體幾乎成為全民唾棄的對象！為此，中央社董事長陳國祥將從業近40年的所見所聞撰寫成書，13日發表新作《媒體，寶物與怪獸？》，同時也針對近日新政府逼退，以及綠營立委提出「小金庫」的指控，陳國祥回應：「我不但要堅守岡位，並要向一切不實的指控作戰。」
面對13日綠營立委指控「小金庫」一事，陳國祥回應，「社內同仁皆依據董事會通國的決議執行業務，是合法，是正當的，且每一筆帳都是合法的，絕對沒有流入任何私人的口袋。」陳國祥並強調，「對於立法委員的指控，我們將在政府各部門調查清楚，還我們公道之後，向他們提出名譽毀損的告訴。」
文化部隨即回應，對於外界質疑中央社高層要求記者配合業務行銷，混淆廣告與新聞之分際，以及帳目不清等情事，恐有違中央社做為國家通訊社的職責。
文化部則表示，對於外界質疑中央社高層要求記者配合業務行銷，混淆廣告與新聞之分際及帳目不清等情事，恐有違中央社作為國家通訊社的職責。
據了解，文化部已邀集部內相關單位組成專案小組進行資料調閱，亦委託專業會計師就帳目不清及流向等財務問題進行專業調查。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。