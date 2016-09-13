大安濱海自行車道將興建 豐富生態映眼簾
全長近10公里的大安區濱海堤頂自行車道，起點為田心子堤防到南埔堤防，其中位於塭寮二號及頂龜殼海堤、2公里的自行車道，預計10月底開工，最快明年2月完工，未來將串連紅樹林生態區、龜殼生態公園、塭寮漁港等景點，豐富的自然生態美景盡收眼底。
議員吳敏濟表示，濱海自行車道大甲段啟用獲好評，而大安區海岸線與大甲相鄰，沿岸自然生態豐富，包括招潮蟹、紅樹林、鷺鷥林等，興建完善的海堤自行車道，可以吸引遊客放慢腳步，細細體會自然生態的美景。
吳敏濟積極爭取興建濱海自行車道，全段長達9.45公里，起點為田心子堤防到南埔堤防，經費高達9000萬元，他說，市府已同意逐年編列預算辦理，預計108年全段完成，未來可望帶動大安觀光與休閒運動產業發展。
而位於塭寮二號及頂龜殼海堤自行車道，總長度2公里，經費約2200萬元，規劃雙向自行車道、休憩平台、緩坡道、仿木欄杆、指標系統等項目，預計10月底開工，最快明年2月完工，未來將串連紅樹林生態區、龜殼生態公園、塭寮漁港等景點。
(中時)
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