弘文中學慶中秋 3000師生齊烤肉

全校師生一起烤肉。（陳淑娥攝）

全校3300位師生動手烤肉、彩繪柚子。（陳淑娥攝）

與彩繪柚子合影。（陳淑娥攝）

弘文中學首次舉辦中秋烤肉饗宴，融入歷史、國文、音樂及美術領域課程，將中秋節特色透過活動精彩呈現，全校3300位師生動手烤肉、彩繪柚子、趣味競賽及柚帽走秀等，300個烤肉小組佔據整個校園，高二劉芷瀅、張聆佳開心的說：「從小到大沒有跟這麼多人一起烤肉過中秋，真的超開心！」

(中時)