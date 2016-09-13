強颱莫蘭蒂襲台前夕 天際出現絢麗火燒雲

桃園機場上空準備到場的飛機，夾在在黃橙色的雲層與佈滿烏雲的天色裡，顯得格外絢麗耀眼，又有一股暴風雨前的寧靜感。（陳麒全攝）

桃園機場上空準備到場的飛機，夾在在黃橙色的雲層與佈滿烏雲的天色裡，顯得格外絢麗耀眼，又有一股暴風雨前的寧靜感。（陳麒全攝）

強烈颱風莫蘭蒂13日持續撲向台灣南部，中央氣象局也發布了全台的陸上颱風警報，苗栗縣竹南鎮的海邊在黃昏時也因颱風來臨前特殊天氣的關係，出現難得一見的美景。(本報讀者提供)

強烈颱風莫蘭蒂13日傍晚的中心位置已經來到恆春東南東方350公里的海面上，移動速度稍微減緩，移動方向也略微轉向西北。近中心最大風速則增強為每秒60公尺、超越尼伯特颱風的強度，7級風暴風半徑也擴大為220公里，陸上警戒範圍更涵蓋到大台中及澎湖。中央氣象局因此預估，莫蘭蒂暴風圈將於深夜提前碰觸台灣陸地。

在莫蘭蒂襲台前，夜幕低垂天空因受颱風外圍環流影響，夕陽西下的天際出現長條火燒雲，在桃園機場上空準備到場的飛機，夾在在黃橙色的雲層與佈滿烏雲的天色裡，顯得格外絢麗耀眼，又有一股暴風雨前寧靜感。

(中時)