高雄查獲私菸44.4萬包 市值2千萬

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中秋節前夕高雄海關查獲私菸再傳捷報，在高雄港一只可疑轉口貨櫃抄出走私香菸888箱44.4萬包，市值新台幣約2000萬元。

關務署高雄關日前於高雄港第五貨櫃中心儀檢站，過濾艙單時發現來自大陸青島港，預定轉口至紐西蘭奧克蘭的40呎轉口貨櫃，申報貨名辦公室家具（OFFICE FURNITURE）甚為可疑，於是鎖定於船邊卸櫃時開櫃查核，發現來貨整櫃是毫無偽裝的「楓」牌未稅香菸，當場依違反海關緝私條例及菸酒管理法查扣。1050913

(中央社)