優人神鼓「77個擁抱」演出計畫 9／21啟動

劉若瑀分享77個擁抱活動內容。(優人神鼓提供)

優人神鼓啟動「77個擁抱」雲腳暨演出計畫！將自9月21日至10月15日雲腳西台灣，並與彰監鼓舞打擊樂團巡迴7縣市公益演出。此外，優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀，也將直接帶領團員走進全台11個監所矯正單位，並分享新書《77個擁抱：一場冒險，看見自己》中的生活體悟。

優人神鼓自2009年進駐彰化監獄，帶領收容人進行擊鼓靜心等訓練，邁入第8個年頭，此次將再次帶領彰監鼓舞打擊樂團的收容人團員出監演出，讓鼓聲翻越監獄高牆，擊打動人生命樂章。

「77個擁抱」計畫源自於2014年優人神鼓結束「美麗台灣心」雲腳活動後，劉若瑀帶領多位更生人在金瓜石成立新團，她把這些新團員視為兒子般對待，但在近半年相處時間內，雙方遭受許多考驗，劉若瑀曾不只一次問自己，「是不是要放棄？」

但在某次巧妙機緣下，前矯正署署長吳憲璋與她分享了聖經中的對話：「彼得問耶穌：主啊，我的弟兄得罪我，我該饒恕他幾次呢？7次夠嗎？」耶穌說：「不是7次，而是70個7次。」 劉若瑀當下深知，70個7次不是數字的加乘，而是代表永無止境、完全的原諒。

劉若瑀發現這群如旋風般來去的特殊大男孩們，都帶著累積已久的過往情緒傷痛生活著，因為不敢直視傷口，所以逃避看向自己內心，在沒有意識下用「痛苦之身」與社會互動，常困在強烈情緒中無法逃脫。

劉若瑀說，「當初沒能發現跟那群大男孩說，這次我希望能直接走進監所，跟所有曾經犯錯的孩子分享，唯有正視自己的傷口，人，才有機會得到改變。」新書《77個擁抱：一場冒險，看見自己》，預計9月下旬正式出版。「77個擁抱」活動詳情請上優人神鼓官網或臉書粉絲專頁查詢。

(旺報)