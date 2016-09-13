被朴信惠環抱 金來沅暗自傻笑

朴信惠（左）在劇中環抱金來沅。（圖／八大戲劇台）

金來沅、朴信惠在韓劇《Doctors醫生們》中的「夾娃娃機之吻」等經典親密畫面讓粉絲念念不忘，但當中最讓金來沅心動地卻是朴信惠環抱他的橋段。金說，拍戲以來從沒有被女生從後面抱住過，「看劇本寫到這一段時，忍不住傻笑起來！」

該段劇情描寫金來沅處理完父親後事，終於有時間與朴信惠見面，兩人在結束約會後，朴堅持要看金來沅回去，目送他背影時，忍不住衝上前從後面緊緊擁抱住他，溫暖指數甜蜜破表。

韓國網站日前針對阿兵哥們進行票選活動，題目是「看起來最會做中秋節松糕的女藝人」，結果朴信惠拿下前3名。網友們表示，她因曾上過美食節目，鏡頭前大方展現做菜本事，精湛廚藝讓大家另眼相看。

(中時)