陸郵儲銀行28日在港掛牌 引進6家戰略夥伴

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大陸郵政儲蓄銀行預定9月28日在香港交易所H股掛牌上市，可望成為2014年阿里巴巴以來全球最大的首次公開發行（IPO）案。根據郵儲銀行公開說明書顯示，有6家戰略合作夥伴將加入郵儲銀行IPO行列，分別是中國船舶、上海國際港務、海航、國家電網、中國誠通控股與長城環亞國際等集團，預計出資58.5億美元，持股比例將占整個IPO案7成以上。

(旺報)