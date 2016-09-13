爺孫戀昇華 女星當眾改口叫大亨「乾爹」
27歲香港女星何傲兒前年被爆與78歲大亨林建名譜港版「爺孫戀」，不久富二代「小王」周子揚殺出，年長的林建名還傳因此心碎落淚，昨(12日)林建名廣邀親友聚會，原來是要當著眾人的面，正式認何傲兒為「乾女兒」，兩人進行奉茶儀式後，何傲兒便開口稱呼林建名「乾爹」。
香港小姐出身的何傲兒前年被爆與林建名交往，之後何傲兒被拍到與周子揚約會，她與林建名的「爺孫戀」也宣告破局，去年底周子揚與何傲兒分手，還爆女方家每月跟他討生活費，讓他不堪負荷，氣的何傲兒一度喊告。
上月林建名舉行80歲壽宴，何傲兒也應邀現身，並與女子團體Choco唱一首《給我一個吻》為他祝壽，外界解讀為公開認戀，昨林建名閃電邀親友吃飯，等客人到齊後，司儀才宣布當晚林建名要正式認何傲兒當乾女兒，請大家做見證。
何傲兒之後依循傳統儀式，替林建名奉茶並送上玉馬擺飾，林建名也回送她金飯碗，何傲兒開口說，先前傳出爺孫戀，「我擔心影響到你家人，但你卻反過來安慰我，我好感恩！」也說以後若交到男朋友，會第一時間給乾爹瞧瞧，「希望之後有穩定交往的對象，可以去逛街，也可以一起去聽你辦的演唱會。」
(中時電子報)
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