支付寶啟用辨臉系統取代傳統密碼輸入

支付寶在網路創新上再邁前一步，決定推出辨臉系統取代傳統的密碼輸入，不過，這項改變也立刻招致安全質疑。支付寶強調，辨臉系統已經很成熟，安全性更勝於密碼輸入。所以不用擔心存款被盜領，凡是採用辨臉系統都會先通過一系列的認證後才能上路。

(旺報)