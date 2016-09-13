竹野內豐越老越有魅力 當司機穿越時空

竹野內豐飾演外冷內熱的計程車司機。（圖／衛視中文台）

45歲竹野內豐去年一度傳出與小17歲女友倉科佳奈共結連理，也曾傳言他最快今年春天就會傳出喜訊，但卻遲遲沒有消息。他在日劇《型男的時光之旅》中魅力大爆發，飾演無厘頭的計程車司機枝分，劇中駕駛的計程車更可以搭載乘客「回到過去」，更要讓乘客有時空穿越感，還準備了護目鏡、遮陽帽等，相當逗趣。

劇中他雖然冷酷，但現實剛好相反，外表爽朗，個性沉穩內斂。私生活極為低調的他，鮮少在綜藝節目中出現，少數幾次為了宣傳上「SMAPＸSMAP」，才透露他家中有養了一條格雷伊獵犬，而且因為長年都是自己住，所以也是個家事高手。

(中時)