丁噹帶新專輯《當我的好朋友》 現身哈爾濱

丁噹進軍哈爾濱校園開唱。（相信音樂提供）

有陣子沒在台灣露面的丁噹，9月12日帶著新專輯《當我的好朋友》到哈爾濱理工大學體育館開唱，現場湧入兩千多名師生，聆聽丁噹演唱新專輯主打歌《想戀一個愛》、《只是不夠愛自己》、《當我的好朋友》，以及廣為人知的《我愛他》、《野獸》、《有一種勇氣叫放棄》等歌曲，掀起一波波高潮，整晚如萬人KTV般，台上、台下一起唱和，歌聲響亮傳遍校園。

不過，全場最high的時刻，還是丁噹演唱古裝經典《風中奇緣》的主題曲《有一種勇氣叫放棄》、以及《蘭陵王》中的催淚歌曲《手掌心》，全場頓時高分貝大合唱。

身為吃貨的丁噹，為了這場校園演出，早早透過微博向歌迷喊話：「想吃馬叠爾（冰棒）！想吃馬叠爾！想吃馬叠爾！重要的事情得說三遍！」9月12日演出時，還對著台下高喊「聽不夠」的觀眾調皮地說：「看你們拿多少根馬叠爾來換，我就唱多少首安可歌！」

目前丁噹正在緊鑼密鼓籌備9月24日北京演唱會，日前在一場活動的後台巧遇男神兼好友羅志祥，羅志祥不僅為丁噹的演唱會加油打氣，也表示十分期待9月24日可以來現場和丁噹一起K歌。丁噹也表示很期待未來有機會和羅志祥合作，也希望可以請到羅志祥的妹妹，人氣網紅「朱碧石」當演唱會嘉賓！

(旺報)