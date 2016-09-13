《屍速列車》太夯 孔劉情慾戲加碼重映

孔劉主演《關不住的誘惑》，片中全裸。（圖／可樂電影）

喜樂時代影院獨家重映《關不住的誘惑》，並將限量贈送孔劉版海報。（圖／可樂電影）

近期話題不斷的《屍速列車》上映以來便全台夯賣，上映戲院幾乎場場爆滿。孔劉粉絲紛紛大喊買不到票，或無法二刷挺歐巴，更不斷向片商詢問前不久下檔的《關不住的誘惑》，表示還想看到他唯一大突破的情慾作，也讓戲院決定緊急排開場次讓《關》片重回戲院上映，讓粉絲們能再到大銀幕前一飽眼福！

《關不住的誘惑》由孔劉與坎城影后全度姸聯手演出。一反《屍》片中的動作打鬥戲碼，孔劉在《關》片中挑戰從影以來唯一的大銀幕情慾演出。片中不但大膽全裸演出，更與全度姸上演婚外禁忌戀情，全片更搬到芬蘭取景，打造出與首爾都市全然不同的氛圍。

《關不住的誘惑》自明天（14日）起在喜樂時代影城獨家再映，前100名購票觀眾更將獲得《關》片限量孔劉版海報！

(中時)