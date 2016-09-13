刺青趕流行 小心感C肝
刺青是時下年輕人最夯的流行圖騰，但也要特別留意，不要因為要趕流行，而感染C型肝炎，奇美醫學中心最近為許多20多歲年輕人抽血健檢，發現有幾位罹患C型肝炎，經追蹤才查出是刺青、穿體洞等，導致血液感染。
奇美醫學中心肝膽胃腸科主治醫師馮意哲表示，C肝是台灣肝病第二多的，慢性C肝自癒機率非常低，應及早接受醫師評估積極診療，若能使用新藥治療，則有機會能讓C肝病毒完全消失，多數C肝患者都不會有症狀，只有約25％會有輕微的疲累、虛弱或感到腹部不適、沒胃口、體重減輕等，若放任不治療，約25％患者會在20至30年內轉成肝硬化。
奇美醫學中心表示，過去治療C型肝炎是以長效型干擾素加口服藥物治療，效果不錯且健保全額給付，但有副作用，現有4款C肝新藥，副作用少，且讓9成以上患者的病毒完全消失，不過健保未給付，1個療程需30幾萬，最貴的療程每月約40萬左右，藥價昂貴。
馮意哲表示，預防慢性C肝應避免不必要或不安全的注射，甚至要避免與C肝患者在無保護措施下發生性行為。
(中時)
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