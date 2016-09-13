卡斯提洛愛妻宣言：黛安娜克瑞兒啟發我的音樂

英倫創作鬼才艾維斯‧卡斯提洛抵台，今晚將首度舉行訪台演唱會。(牛耳提供)

「每一場音樂會對我來說都是不同的故事，第一次來台灣演出，我不知道這裡樂迷會喜歡我什麼歌，但我一定是帶好歌來。」英倫創作鬼才艾維斯‧卡斯提洛(Elvis Costello)抵台，14號將首度舉行訪台演唱會。記者會上他敞開心懷大談愛妻爵士樂手黛安娜‧克瑞兒，還開玩笑，「如果大家這麼喜歡《She》，我也可以現場唱20遍。」

卡斯提洛曾深情翻唱法國香頌名曲《She》，被茱莉亞羅勃茲、休葛蘭合作電影《新娘百分百》當成主題曲，也以此被台灣樂迷知悉，「但深情跟浪漫不是我唯一的風格，我崇尚多變，因為人生就是由許多不同的面向所組成，我只是用音樂表達出來。」

也許有樂迷對卡斯提洛這位音樂家的名字覺得陌生，但卡斯提洛是歐美樂壇相當知名的音樂才子。卡斯提洛在1970年代發表的首三張專輯《My Aim Is True》、《This Years Model》、《Armed Forces》，全都入選滾石雜誌史上最偉大的五百張專輯名單之列，三張專輯，三種完全不同的音樂性格，持續讓樂壇驚嘆至今。

卡斯提洛二度訪台，上次是跟著愛妻巡演，他是觀眾，「我們常常一起在世界各地巡演，也觀摩其他人的演出。」卡斯提洛說他們常常合作歌曲，「我第一次認識她是她在倫敦的演唱會，我被她的歌聲吸引，也幫她寫歌，後來我們常一起創作，我負責寫詞，她的歌聲常常啟發我。」

卡斯提洛首度訪台演唱會將於今晚舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)