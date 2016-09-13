瑤瑤好想演媽 現實婚期還早啦

郭書瑤今午出席「文學．摯愛」套票活動。（圖／威視）

郭書瑤（瑤瑤）13日在松菸誠品出席「文學．摯愛」套票活動，為《愛與黑暗的故事》、《為妳說的謊》、《美國心風暴》等3片擔任「金獎大使」，賣出套票。她說3部電影都在講愛，自己很想演《為》片中艾莉西亞薇坎德的媽媽角色。26歲的她說還不想這麼快當媽，也沒計劃婚姻，「我很自私，想再演很多戲」。

她說自己很喜歡小孩，曾幫人帶過2、3天，提到最困難的部分，表示需要無時無刻待在小孩身邊，包括包尿布，還說就算是別人的孩子也會有感情。提到未來會讓孩子進演藝圈？她表示如果不要最好，覺得這行很辛苦，並說自己很有小孩緣，到國外還被年約5歲的小男孩拋媚眼，自己就笑著回應。

(中時)