田協通過慰留蔡辰威 何卓飛出席致意

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中華民國田徑協會今天召開臨時理事會，全體35席理事出席32席，決議不通過蔡辰威的請辭案。體育署長何卓飛到場致意。

田徑協會理事長蔡辰威10日宣布請辭，秘書長王景成表示，協會收到各界排山倒海的問候與慰留，一致肯定蔡辰威不僅是成功的經營者，對社會公益極肯付出，為體壇難得一見的領導者。

王景成表示，田徑協會有幸在他的領導之下，有所成長，對田徑運動整體有很深的幫助。王景成含淚表示，若是慰留蔡理事長不成，他也必定與理事長同進退。

教育部體育署長何卓飛到場致意，他對蔡辰威的貢獻表達感謝，並認部分言論對蔡辰威不公平，請求全體理事全力慰留蔡辰威。

中華奧會主席林鴻道表示，里約奧運中華隊達標選手數最多，列全世界50名也是進步，但是社會氛圍奇異，汙名化的批鬥，使長期在貢獻體育的蔡辰威心灰意冷。

林鴻道表示，改革是需要的，希望評論是提供專業意見，而非毀滅性的批判。1050913

(中央社)