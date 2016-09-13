鄭秀文回歸國語歌壇 邱澤跨刀拍MV
睽違6年，香港天后鄭秀文宣告回歸國語歌壇，推出全新國語單曲「我就是愛你不害怕」，MV也找邱澤跨刀演出，邱澤視鄭秀文為女神，讓鄭秀文笑虧，「該不會看我電影長大的吧」。
繼2010年的「信者得愛」國語專輯之後，鄭秀文將在11月推出全新的國語EP專輯，這一等就是6年。
許久沒有推出國語作品的鄭秀文，回歸製作陣容也不馬虎，為了給歌迷一個更好作品，她選擇多位第一次合作的音樂創作人，希望彼此能碰撞出不一樣的火花。
在音樂方面與天王天后御用製作人倪子岡合作，MV則由台北電影獎最佳導演陳宏一執導、最佳攝影師余靜萍掌鏡，與今年雙料入圍金鐘獎最佳男主角的邱澤、金鐘演技入圍常客周姮吟一同演出音樂MV，在陳宏一的巧思下，鄭秀文化身旅店員工，觀察著在每個旅店房間裡，上演的愛情百態。
鄭秀文對邱澤、周姮吟的表演十分欣賞，其中對邱澤的第一印象是「真的很帥」，一開始還擔心首次合作會有點生疏，但沒想到對戲的過程，兩人意外的合拍，很多感情跟反應就很快的到位了。
而第一次見到鄭秀文的邱澤，坦言拍攝前很緊張，因為鄭秀文對邱澤而言可以說是如女神一般，他之前看過很多鄭秀文主演的電影，非常喜歡她自然不造做的演出，就要跟心目中的最佳女主角合作了，當然很緊張。
倒是在一旁的鄭秀文，冷不防的虧邱澤說，「該不會看我電影長大的吧」，一時間讓邱澤緊張到結巴，笑翻了現場的工作人員。
鄭秀文9月16日至25日將在香港紅館舉行「Touch Mi 2 鄭秀文世界巡迴演唱會」，為了呈現最完美的狀態，她每天跑步8公里健身，配合飲食幾乎餐餐雞胸肉，讓她直呼見到雞就害怕。
「Fabulous」將於9月15日發行，新國語EP預計11月正式推出。1050913
(中央社)
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