金鐘51主持出爐 吳宗憲搭浩角翔起

第51屆金鐘獎頒獎典禮主持人今天出爐，由綜藝大哥吳宗憲搭擋浩角翔起，3人將首度攜手合作；星光大道主持人將由Lulu（黃路梓茵）與納豆主持。

第51屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月8日在國立國父紀念館舉行，下午5時30分至7時進行星光大道。頒獎典禮主持人選向來是眾人討論焦點，本屆主持名單今天出爐，由吳宗憲搭擋首度主持的浩角翔起，新鮮組合也讓人期待擦出不一樣的火花。

浩角翔起第一時間得知將與吳宗憲搭擋主持，驚嚇地大喊，「怎麼會是我們？」他們表示，非常興奮也很緊張，希望帶給大家隆重又不失輕鬆幽默的頒獎典禮。

吳宗憲繼第43屆金鐘獎、與侯佩岑、天心搭擋主持後，今年是第2度獲邀主持，吳宗憲主持風格向來不按牌理出牌、搞怪又無厘頭。對此，浩角翔起自信說，完全不怕，會多看憲哥節目，練習接話，其他就靠臨場反應。

談到典禮服裝，浩角翔起開玩笑說，「要露事業線就露事業線，完全沒有問題，也希望保有浩翔活潑的形象。」而他們也很希望能與吳宗憲有任何形式的表演，他們搞笑說，「可以挑戰尺度大一點、寬一點的表演，例如三人全裸，只拿毛巾相互遮掩的舞蹈表演。」

不過，遺憾的是，日前「綜藝教父」黃義雄因病驟逝，浩角翔起對於恩師無法看到他們挑大梁的表現，難掩失落，有關典禮上追思黃義雄的部分，兩人也希望能盡一份心力，而相關內容的安排細節，承辦單位三立電視持續與黃義雄家屬溝通中，將尊重家屬做最合適的安排。1050913

(中央社)