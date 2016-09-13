習近平會越南總理 談南海問題

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我要評比

大陸國家主席習近平今天在北京人民大會堂會見越南總理阮春福。習近平在會談中重申雙方應推進戰略合作，並稱堅持透過雙邊協商妥善處理南海問題。

阮春福今年4月7日當選越南總理，此行是他上任後首次訪問中國。

法國國際廣播電台日前報導，中越兩國有經濟合作，也有南海衝突，阮春福此行訪問中國，外界聚焦兩國如何處理好雙邊關係。

中新社報導，習近平今天在會談中表示，中越關係「保持向好發展勢頭」，希望雙方繼續保持高層交往，深化互利合作，並指「雙方要堅持通過雙邊協商妥善處理南海問題」。

習近平指出，中越共同利益遠大於分歧，「雙方完全有能力通過友好協商有效管控分歧、推進海上合作」，應善用政府邊界談判等現有磋商機制，推進北部灣灣口外海域共同考察後續工作，推動南海更大範圍海域共同開發早日取得實質進展，把海上問題帶來的挑戰轉變為合作機遇。

報導指出，阮春福在會中則表示，越南始終將雙方關係置於對外關係的優先位置，希望不斷增進政治互信，推進務實合作。1050913

(中央社)