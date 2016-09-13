綠光劇團世界劇場 9月起再演經典《Closer情迷》

綠光劇團作品《Closer情迷》排練實景。(綠光劇團提供)

「把世界帶進來，讓台灣走出去」，此一綠光劇團世界劇場系列的宗旨，從2003年起，一直不斷地引進當代世界劇壇的創意新作。今年9月17日起，綠光劇團將再度搬演2013年引進改編的作品《Closer情迷》，讓台灣戲迷再次重溫世界經典。

綠光劇團2013年引進並改編的作品《Closer情迷》，曾在台灣的舞台劇場上演出獲得好評，而此一故事內容也令人為之著迷，據情透過主角丹、安娜、賴瑞以及愛麗絲4個男女之間，呈現出的錯綜複雜的情感糾葛，並將愛情裡會出現的各種元素做出最真實的呈現。

劇團藝術監督柯一正說：「這個劇作家太厲害了，可以編織出這樣愛恨情仇的劇本，把愛情裡面的各個面貌都表現出來了。這四個角色不斷相愛、爭吵、不忠、背叛、復仇、和好，一再循環這個過程，你我都會在這裡面找到自己的身影。」

《Closer情迷》故事描述四個互不相識的陌生人，如何在偶然相遇後互相吸引、交往，卻又互相背叛、報復，在愛與不愛、誠實與謊言之間忠實呈現了愛情的各種元素與面貌，點明了現代都會愛情的勇敢追愛，卻遺忘了愛情的維持與相處之道。2016年版邀請到姚坤君、韋以丞、李依瑾、隆宸翰4位實力派演員共同演出。

2016新版《Closer情迷》再度邀請劇場女神姚坤君飾演攝影師黎娜，再次挑戰令人害羞的露骨對白，重回排練場的她表示新的演員組合搭配全新改編的劇本，姚坤君的角色詮釋方式也將有別以往，重新塑造黎娜這個都會女性的模樣。

綠光劇團這回邀請到網路女神李依瑾飾演脫衣舞孃愛麗絲，將不同於之前張鈞甯的美豔，李依瑾將這個擁有的小女孩本性與美豔外貌，卻佯樣堅強冷酷的愛麗絲角色詮釋的絲絲入扣，無論是哭得令人心疼的分手劇情或是極盡魅惑的引誘戲碼，甚至為戲特別練了一段性感撩人的脫衣舞蹈，可說是未來劇場最具發展潛力的女演員！

劇場老將韋以丞將飾演醫生賴睿宇，是一個善於算計的花心角色，劇場新生代小生隆宸翰飾演記者宋曉丹，是一個懦弱、任性、貪心又矛盾的男人，兩人皆與兩位女主角有精采的對手戲，最終究竟誰才是這場愛情遊戲的最大贏家，只有進劇場看戲的觀眾才能見分曉。

綠光劇團世界劇場《Closer情迷》2016玩愛版，將於9月17日起分別在台中的屯區藝文中心、港區藝術中心及葫蘆墩文化中心演出，隨後也將於基隆、台南新營等地巡迴演出，兩廳院售票系統熱賣中，詳情請洽綠光劇團粉絲專業。

(旺報)