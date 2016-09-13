楊冪過生日 老公女兒、工作夥伴分頭慶祝

工作夥伴為楊冪準備生日蛋糕。（取自新浪微博＠楊冪）

劉愷威po出女兒小糯米的手工賀卡，祝老婆楊冪生日快樂。（取自新浪微博＠劉愷威）

9月12日是楊冪的30歲生日，由於她正在紐約工作，老公劉愷威在12日淩晨零時一過，立刻透過微博po出女兒小糯米為媽媽做的手工畫，並向老婆示愛：「今年有個小美女準備了手工大禮，我們都不跟她搶第一，祝糯米媽咪生日快樂。」楊冪立刻在自己的微博分享老公留言，並甜蜜回覆：「最喜歡的禮物，這手藝跟我當年不相上下，謝謝糯米米和糯米爸爸。」

生日仍在紐約工作的楊冪，敬業的精神讓工作夥伴們十分敬佩，在紐約的12日（台北時間，13日中午）特別準備小型驚喜生日趴與蛋糕，為她慶生，讓她感動莫名：「沒有想到的驚喜，謝謝大家貼心的給我準備生日party，愛你們……」

(旺報)