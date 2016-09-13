印尼遣返詐騙犯 外交部：共同打擊成果
外交部今天表示，印尼政府今天將涉犯電信詐騙案11名嫌犯遣返台灣，這是台灣與印尼共同打擊犯罪成果，未來將持續與各國合作積極打擊跨國犯罪。
媒體報導，印尼警方與台灣警方合作，今天將日前在印尼落網的跨國詐騙集團中的11名台灣嫌犯押解返台。台、印尼警方在合作打擊跨國犯罪上再創佳績。
外交部說明，此案是印尼警方在今年8月4日接連在雅加達2處民宅破獲跨國電信詐騙集團，共逮捕31名嫌犯，經查其中台灣嫌犯11人。
後經印尼移民總局與雅加達市警局歷時一個月偵查，期間駐印尼代表處與印方積極聯繫配合，終洽獲印方同意將台灣嫌犯依「國籍管轄原則」遣返台灣，預計將在9月13日晚間8時45分抵台，並接受司法單位調查。
外交部指出，這是台灣與印尼共同打擊犯罪之成果，未來將與各國持續合作，積極防範及打擊跨國犯罪。另再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事包括電信詐欺在內不法行為，以免自毀前程。1050913
(中央社)
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