許多語言以相似發音稱呼常見物品

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國際研究人員今天表示，全球將近2/3語言往往以相似發音稱呼常見物品與概念，例如使用「n」的發音稱呼「鼻子」（nose），顯示不同語言之間，存在不少共通性。

美國期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）報告指出，這項研究挑戰了長久以來的語言學理論，亦即發音與詞義之間的關係完全是任意的。

美國康乃爾大學（Cornell University）心理學系教授克利斯提安森（Morten Christiansen）「這些發音符像模式不斷在世界各地出現，它們與人類的地理分布性，以及語言譜系無關。」

研究中，科學家檢視62%的6000多種現今語言，並分析其中數十個基本單字。

研究說，即使並非全部，但「100個基本單字中，有一大部分與人類特定發音類型，有強烈關聯。」

舉例來說，在多數語言中，沙（sand）的發音可能含有「s」音，例如法語 le sable 和德語 sand。

此外，葉（Leaf）可能包括b、p或l 音，例如法語Feuille 和德語 blatt。

而鼻子（nose）則可能包括 neh或 oo音，例如西班牙語 nariz、法語 nez 以及德語 nase。（譯者：中央社周莉芳）1050913

(中央社)