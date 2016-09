許多語言以相似發音稱呼常見物品

國際研究人員今天表示,全球將近2/3語言往往以相似發音稱呼常見物品與概念,例如使用「n」的發音稱呼「鼻子」(nose),顯示不同語言之間,存在不少共通性。

美國期刊「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)報告指出,這項研究挑戰了長久以來的語言學理論,亦即發音與詞義之間的關係完全是任意的。

美國康乃爾大學(Cornell University)心理學系教授克利斯提安森(Morten Christiansen)「這些發音符像模式不斷在世界各地出現,它們與人類的地理分布性,以及語言譜系無關。」

研究中,科學家檢視62%的6000多種現今語言,並分析其中數十個基本單字。

研究說,即使並非全部,但「100個基本單字中,有一大部分與人類特定發音類型,有強烈關聯。」

舉例來說,在多數語言中,沙(sand)的發音可能含有「s」音,例如法語 le sable 和德語 sand。

此外,葉(Leaf)可能包括b、p或l 音,例如法語Feuille 和德語 blatt。

而鼻子(nose)則可能包括 neh或 oo音,例如西班牙語 nariz、法語 nez 以及德語 nase。(譯者:中央社周莉芳)1050913

(中央社)