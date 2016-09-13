守護中心　陳爺爺的小甜心

守護中心，守護獨居長者(達志)

台灣有很多獨居長輩，自己一個人住在山上的陳爺爺，就是其中一位。

清晨五點多，天空灰濛濛。有氣喘宿疾的陳爺爺，扳了外出鍵，健康守護中心的工作人員警覺到陳爺爺要外出了，二話不說，立刻拿起電話打給陳爺爺，提醒他出門要戴口罩，避免氣喘病又發作。

一通關心的電話，溫暖了爺爺的心。原來他正好要搭車到山下的醫院做健檢，想不到守護同仁比他的親友還清楚他的身體狀況，還特別致電關心，讓爺爺感到好貼心。

接到電話，爺爺內心很高興，他告訴電話另一端的小天使，他會馬上戴好口罩出門，守護中心人員得知爺爺要去醫院，又提醒他，要記得帶著外套保暖喔。

陳爺爺是從大陸跟著軍隊來台的退伍老兵，年輕的時候一心想著會回大陸，所以遲遲不願接受來台同袍介紹的婚姻，等到開放大陸返鄉探親了，這才接受大陸親友介紹，娶了大陸的太太。

可惜兩人世界並不長久，太太因病離世，爺爺覺得自己已經花甲，不想再結婚了，所以除了乾女兒及侄子偶而探視，平常都一人在深山獨居，自理生活起居。

從前還未使用緊急救援服務時，爺爺每次在家中氣喘發作，都非常吃力地走到電話旁打119求救，但發作時表達困難，造成跟消防局溝通上極大困擾，心裡很害怕會因此拖延就醫而發生壞事。

三年前透過里長協助，轉介社會局社工專程訪市關懷陳爺爺，當時社工覺得爺爺身體狀況不佳又在深山獨居，非常需要政府援手，經評估後協助爺爺安裝公費的緊急救援設備。

有了緊急救援設備當後盾，爺爺說，現在他沒有很擔心氣喘發作了，只要輕輕押求救按鈕，不用像以往要跟消防局解釋病史，守護中心就會立即協助通報119送醫，對爺爺來說，守護中心，就是他的守護小甜心。

(中時電子報)