勵志！帕運田徑1500公尺前4名 比奧運金牌還要快
勵志！里約帕運昨日出現一個激勵人心的比賽，在男子1500公尺視障T13級的比賽中，奪下金牌的阿爾及利亞選手A.巴卡（Abdellatif Baka）不僅打破世界紀錄，甚至前4名選手成績都比里約奧運男子1500公尺的金牌還要快！
帕運田徑賽視覺障礙等級共分為3級，依症狀輕至重分為T13、T12與T1３全盲，在昨日1500公尺視障T13級決賽中，前4名選手跑得比當屆奧運1500公尺金牌，來自美國選手森特羅維茲（Matthew Centrowitz）所跑出的3分50秒整還要快。
帕運中南子1500決賽，A.巴卡以3分48秒29秒奪金，銀牌的衣索比亞選手狄米斯（Tamiru Demisse）此次寫下3分48秒59秒，而肯亞選手基瓦爾（Henry Kirwa）與阿爾及利亞的F.巴卡（Fouad Baka，為A.巴卡的哥哥）則是分別以3分49秒59、3分49秒84名列3、4名。
「這塊金牌得來不易」賽後A.巴卡激動的表示：「這對我來說，非常、非常難」值得一提的是，日前里約奧運男子1500公尺金牌的森特羅維茲，此次跑出的3分50秒的成績，是自1932年洛杉磯奧運後，歷屆最慢的冠軍。
(中時電子報)
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