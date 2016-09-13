張庭瑚演藝事業停擺兩年　將拍魏德聖電影再出發！

張庭瑚近來勤學衝浪。（良人行提供）

張庭瑚近來勤學衝浪。（良人行提供）

張庭瑚學衝浪有成。（良人行提供）

張庭瑚前年9月拍完《新世界》後開始休息，歷經當兵、前女友楊可涵離開人世、合約問題，演藝事業停擺足足兩年，他近來終於換了新東家，加入新成立的良人行娛樂文創，10月中旬並將演出魏德聖導演監製的新電影，當年拍《刺蝟男孩》時仍是「白斬雞」的他，也在魏導的要求下，刻意健身運動、學衝浪，往「陽光男孩」方向邁進，只是，有點曬過頭，已被經紀人勒令不要再黑下去了！

張庭瑚去年12月就退伍，卻一直不想拍戲，他坦言確實因為合約問題乾脆不拍戲，以免麻煩，推掉的戲包括2016年版的《惡作劇之吻》。兩年沒工作，被問沒經濟壓力嗎？他說自己不算有，因為當兵時服替代役，固定上下班、吃住靠家裡，每個月還有1萬多薪水，所以有一點存錢。

他最近為了即將開拍的電影做準備，每天排滿課業，學衝浪、勤健身，積極瘦身、練肌肉，上課之外，還會自己跑步、游泳、打籃球。前陣子和女友五熊接連去綠島兩次，學潛水，也考了潛水初階執照，不過，也因為太常往海邊跑，曬黑一大圈，幾乎換了一個人，甚至連頭皮都曬傷。

他與五熊交往曝光後，兩人愛得自在坦然，「我還是要走出來，而且又不是女生有老公，所以正大光明！」他說，兩人交往被拍到後，就選擇正面面對輿論，但收到的祝福比較多，「既然選擇在一起，本來就要一起承擔，現在都往好的方向發展。」他目前與五熊及她姊姊一起租屋，是否可能閃婚？「先把工作做好，以後的事以後再說」。

(中時)