大陸氣象台：今年中秋期間大陸大部分地區不適合賞月

我要評比

「今年中秋節適合賞月的地方不多。」大陸中央氣象台首席預報員孫軍在13日召開的媒體通氣會上表示。據稱，中秋期間，大陸只有少數地區適合賞月，包含新疆地區、內蒙古中西部、山東和河南東南部、華南西部、廣西中東部等。

大陸中央氣象台預計，今年中秋節假日期間，全大陸總體雲量偏多。其中，內蒙古中東部、東北地區大部、華北大部、西北地區東部等地有小到中雨，局部地區有大雨並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣；四川南部、雲南、貴州西部部分地區有陰雨天氣；黃淮、江漢、華南西部、新疆等地以多雲到晴為主。

此外，今年第14號颱風「莫蘭蒂」將在中秋期間強勢登陸福建和廣東，當地及周邊地區將迎來狂風暴雨天氣。14日至17日，廣東東部、福建東部和南部、浙江東部、江西東部、上海、安徽東南部、江蘇中南部和台灣東部等地的部分地區將有大暴雨，局部有特大暴雨（累計雨量250～450毫米）。

大陸氣象專家指出，「莫蘭蒂」將可能是今年以來登陸中國大陸地區的最強颱風，颱風登陸區域的旅遊景區可能會有短暫封閉或發生次生危害，建議遊客合理安排假期出行。

(中時)