林威助超前滿貫炮 兄弟領先義大

林威助5局下轟出超前滿貫炮。（資料照 陳怡誠攝）

強颱莫蘭蒂來臨前夕，新竹球場賽前刮起不小風勢，球員看著外野飄揚的旗幟也已有「煙火秀」的預感，而開賽後也馬上應驗，兩隊在前5局合計轟出4支全壘打，其中包括中信兄弟林威助在5局下的超前滿貫彈，前5局打完，兄弟取得8比5領先。

中信兄弟13日在新竹球場迎戰5連勝的義大犀牛，這也是本季新竹球場的例行賽最終戰，義大第2棒「火哥」張建銘1局上先從耐森手中轟出左外野方向的陽春全壘打(本季第2轟)，「新竹王」彭政閔則是在2局下還以一發左外野追平轟(本季第7轟)，生涯在新竹球場累積31支全壘打。

義大在4局上再靠高國輝的陽春彈轟下超前分(本季第27轟)，但先發投手力猛在下半局遇亂流，先讓首名打者因失誤上壘後，接著被敲出包括2支長打在內的4支安打，兄弟單局攻3分超前比數，然而義大5局上也靠于孟雄和林益全的安打進帳3分，再以5比4將領先要了回來。

進入5局下時，力猛仍沒能穩住局面， 兩出局一壘有人時連投2次保送，接著上場的林威助，一棒把球掃出右外野大牆，轟出他生涯第2支滿貫全壘打，也達成生涯百打點，助兄弟再度超前比數。

(中時電子報)