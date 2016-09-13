泰國茲卡病例約200 官員憂影響觀光業

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泰國公共衛生部今天表示，泰國已有約200起感染茲卡病毒（Zika）的病例，成為東南亞地區確診病例最多的國家之一。泰國是熱門的觀光地點。

路透社報導，這是泰國衛生部今年首度證實茲卡病例數目。

衛生專家昨天才呼籲泰國，應以更為透明態度向民眾公開茲卡疫情的威脅，因為衛生官員先前都淡化這種藉由病媒蚊傳播的病毒擴散感染的風險。

衛生官員擔心的是，若是揭露茲卡疫情的資訊，會損及泰國重要的觀光業。

公共衛生部發言人告訴路透社：「自1月以來，我們已發現約200個病例，而過去3周平均每周出現20個新的確診病例。」

新加坡8月27日通報出現第1個境內感染茲卡病毒病例，其後至今通報的病例已激增至超過300個。

馬來西亞和菲律賓也已出現病例。1050913

(中央社)