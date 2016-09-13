台20線勤和到復興便道 晚間預警封閉

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公路總局甲仙工務段今天宣布，台20線勤和到復興便道，13日晚間10時起實施預警性封閉，預計到15日中午12時開放通行。

甲仙工務段指出，莫蘭蒂颱風外圍環流影響將有大豪雨發生機率，台20線勤和到復興河床便道97K到102K，恐因晚間山區大雨造成荖濃溪溪水逐漸上漲，導致河床便道流失道路中斷。

工務段為顧及用路人行車安全，預計13日晚上10時起實施預警性封閉，預計到15日中午12時開放通車；建議尚未開放道路通行前，用路人可改由政府轄管玉穗農路對外通行，不過工務段也擔心該路段落石多，請民眾儘量減少外出。1050913

(中央社)