颱風莫蘭蒂來襲 警方勸離民眾下山

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(中央社記者朱則瑋台北13日電)颱風莫蘭蒂來襲，警政署於今天成立災害緊急應變小組，並通知各警察機關疏散山區等危險地區民眾，確保生命安全。

警政署在今天上午11時30分召開工作會報，要求各縣市警察機關「全力戒備、超前部署、嚴陣以待」，並成立應變小組，進駐中央及地方災害應變中心，加強防救災相關整備。

警政署表示，已請各警察機關加強山區、河川、海邊、低窪地區等危險地區警戒管制與勸離措施，截至今天下午5時止，申請入山民眾總計1394件6855人。

警政署指出，其中，經勸阻未入山計1180件5385人，入山民眾經聯繫已下山186件1281人、山區安全住宿12件124人、就地避難1件11人、正下山中3件13人，未聯繫上12件41人，希望民眾颱風期間盡量避免前往山區、海邊等危險地區。1050913

(中央社)